Cristiano Ronaldo fait la promotion de l'eau, Coca-Cola perd 4 milliards de dollars

En écartant les bouteilles de Coca-Cola placées devant lui lors d'une conférence de presse de l'Euro 2021, l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo a fait chavirer l’action du groupe américain, un des sponsors de l'événement.

La scène ne dure qu'une poignée de seconde, mais elle a suffi à faire chuter le cours de l'action Coca-Cola. Elle s'est déroulée lundi, à la veille de la rencontre entre le Portugal et la Hongrie en phase de poules de l'Euro 2021. À peine installé au pupitre pour la conférence de presse d'avant-match, Cristiano Ronaldo éloigne les deux bouteilles de soda posées devant lui et brandi une bouteille d'eau.

Cristiano Ronaldo's body is a temple 😅 pic.twitter.com/zTnIgMwda5 — ESPN FC (@ESPNFC) June 15, 2021

Le geste a coûté 4 milliards de dollars au géant américain. En une demi-heure, l’action du groupe est passée de 242 milliards de dollars à 238 milliards de dollars, soit une perte de 1,6% en bourse. Et pour cause : désormais meilleur buteur de toute l'histoire de l'Euro avec 11 réalisations, Ronaldo est suivi par 400 millions de fans sur les réseaux sociaux.

Hier, le Français Paul Pogba a répété le même geste, en écartant cette fois une bouteille de bière. « Coca-Cola et Heineken ont misé 40 à 50 millions d'euros pour être partenaires de l'UEFA ou de la compétition. Et à travers ce geste, même si l'organisateur leur confère des droits et une visibilité, ceux-ci sont remis en cause par les acteurs du jeu eux-mêmes. Ce qui pose peut-être la question de l'avenir du sponsoring », remarque Vincent Claudel, économiste, spécialiste du football chez Ineum Consulting.

La défiance de Ronaldo envers Coca-Cola et de Paul Pokba vis-à-vis d'Heineken, si elle marque une nouvelle tendance pour une alimentation saine, risque toutefois d’être sévèrement sanctionnée.

Par ailleurs, si Cristiano Ronaldo attache une très grande importance à son corps d’athlète et à une alimentation équilibrée, cela n’a pas toujours été le cas. Il avait, il fut un temps, un menu à son nom chez KFC : la Ronaldo Box, avec du poulet frit, des frites et un Pepsi géant. Il a même tourné des spots de publicité pour Coca-Cola lorsqu’il était plus jeune.

