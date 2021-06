«Coca-gate»: des enjeux économiques considérables

Handout via REUTERS - HANDOUT

La star du foot, Cristiano Ronaldo, et le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, lors d'une conférence de presse au Puskas Arena, à Budapest, le 14 juin 2021.

Le « Coca-gate » fait des remous quelques jours après le geste remarqué de Cristiano Ronaldo lors d’une conférence de presse. Si cette affaire fait grand bruit, c'est aussi parce que les enjeux économiques sont considérables.

Avec plus de 540 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo sait l’impact des messages qu’il fait passer. L’UEFA aussi et a décidé, après réflexion, de rappeler CR7 à ses obligations. Pour rappel, l'attaquant portugais avait écarté deux bouteilles de Coca-Cola posées devant lui lors d'une conférence de presse d'avant-match, lundi 14 juin.

L'instance européenne affirme que les partenariats sont destinés à assurer l’organisation de l'Euro et le développement du football sur le continent. Notamment pour la jeunesse et les femmes, précise-t-elle.

Faute de sanctions, voilà donc une contre-offensive médiatique pour éviter que d’autres stars imitent Ronaldo, comme l’ont fait le Français Paul Pogba avec une bouteille de bière et l’Italien Locatelli, également avec celle de soda. Halte au phénomène de mode qui écornerait l’image des sponsors. Coca et Heineken – les plus gros partenaires de l'UEFA avec des contrats valant 67 millions d’euros – restent pour le moment silencieux.

Quelques joueurs, comme les Britanniques Harry Kane et Marcus Rashford, en contrat avec Coca, ont décidé de s’opposer au quintuple ballon d’or. L’Ukrainien Yarmolenko, lui, a décidé d’en rire et en conférence de presse, de lancer un appel du pied aux marques de boissons : « Appelez-moi ! »

