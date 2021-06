La Cnuced prévoit une reprise de l'investissement dans le monde

La reprise économique mondiale se confirme et les prévisions optimistes se multiplient. Ainsi, les investissement directs étrangers, c'est-à-dire ceux qu'effectuent les entreprises multinationale et les États dans des pays étrangers, vont progresser de 10 à 15% cette année après une chute de 35% en 2020. C'est une bonne nouvelle qui profitera avant tout aux économies développées, celles qui ont dépensé des milliers de milliards de dollars pour relancer leur économie. Voilà ce qui ressort d'un rapport de la Cnuced, la conférence des Nations unies pour le commerce et le développement.

La pandémie avait provoqué un tarissement important des flux d'investissements mondiaux, notamment dans les secteurs stratégiques pour l'emploi et la croissance comme l'électricité, l'alimentation, l'agriculture et la santé. Mais pour la Cnuced, le plus dur est passé, et les IDE, les Investissements directs étrangers, vont remonter cette année.

« Les IDE devraient se relever de 10 à 15% en 2021, analyse Alexandre Dabbou économiste à la Cnuced. Et dans la fourchette la plus optimiste, on prévoit qu'ils pourraient revenir en 2022 au niveau de 2019. Soit 1 500 milliards de dollars. ».

Toutes les régions du monde ne sont pas logées à la même enseigne. Si l'Europe et les États-Unis bénéficieront des plans de relance gouvernementaux, il n'en va pas de même pour l'Afrique et l'Amérique latine. Cependant, la reprise asiatique va tirer à la hausse les prix des matières premières, ce qui favorisera les pays africains. Ils bénéficieront aussi, selon la Cnuced, d'un changement de stratégie des multinationales soucieuses de délocaliser ou relocaliser leurs chaînes de production. À terme, la pandémie pourrait donc redistribuer les cartes de l'investissement mondial.

