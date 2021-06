Didi, le Uber chinois, prépare son entrée à Wall Street

L'application Didi revendique 493 millions d'utilisateurs actifs annuels et 15 millions de chauffeurs actifs annuels.

L’appli VTC chinoise demande à lever jusqu’à 4 milliards de dollars à Wall Street. Si l’opération va jusqu’au bout, ce serait le plus important dossier d’introduction en Bourse déposé par une société chinoise depuis la cotation d’Alibaba en 2014. Une manière pour l’application qui domine le marché chinois de booster son internationalisation.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

« Vous avez dit… Didi ? » Avec 90% des réservations de véhicules de tourisme avec chauffeurs en Chine, Didi Chuxing est devenu un nom générique. Pour cela, il a fallu battre Uber en 2016. Le poids lourd californien a été contraint de faire marche arrière. Didi revendique aujourd'hui 15 millions de chauffeurs actifs et 493 millions d’utilisateurs actifs annuels.

En frappant à la porte de Wall Street, Didi Chuxing espère vendre 288 millions d’actions. Une valorisation boursière qui permettrait au géant chinois, déjà présent dans 15 pays – dont l’Australie, l’Afrique du Sud et le Mexique –, d’accélérer ses projets d’implantations à l'étranger et notamment en Europe, Royaume-Uni, Allemagne et France.

Outre la guerre des applis, cette levée d’argent servira également à la diversification de la start-up la mieux valorisée d’Asie, déjà présente dans le secteur des livraisons des vélos partagés et maintenant des véhicules autonomes. Une manière, enfin, de mettre ses œufs dans d’autres paniers. Selon Reuters, Didi ferait l’objet d’une enquête antitrust lancée par le régulateur chinois. Information qualifiée de « pure spéculation » par l'intéressé.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne