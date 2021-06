Le patronat américain presse Joe Biden de faire revenir les Européens aux États-Unis

Le patronat américain presse Joe Biden de faire revenir les Européens pour doper l'économie. La Chambre de commerce américaine a appelé ce vendredi 26 juin l’administration Biden à lever sans délai les restrictions de voyage imposées aux Européens, car d’énormes investissements sont en jeu.

Le patronat américain part d’un constat : à cause de la crise sanitaire et des restrictions de voyages les investissements en provenance de l’Europe se sont effondrés de près d'un tiers en 2020. D’où la mobilisation de la chambre de commerce américaine qui rappelle qu’une ouverture des frontières aux Européens vaccinées serait bénéfique au tourisme et aux investissements aux États-Unis.

Plus de 60% des IDE

En effet, malgré les effets de la pandémie, l'Europe a continué de représenter plus de 60% des investissements directs étrangers (IDE) ayant afflué aux États-Unis au cours des trois premiers trimestres de 2020.

La chambre de commerce exhorte ainsi l’administration Biden à appliquer la réciprocité. Si les pays de l'Union européenne ont décidé de rouvrir leurs frontières aux Américains vaccinés ou présentant un test négatif, les États-Unis maintiennent les leurs fermées. Ce qui suscite l’incompréhension du patronat américain pour lequel la reprise des voyages transatlantiques est très importante pour la croissance économique des États-Unis.

