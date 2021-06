Ouverture des soldes d'été en France: les commerçants sont confiants

Les soldes d'été débutent ce mercredi 30 juin en France. L'occasion pour les commerçants de redynamiser leur activité. Même si les clients sont revenus depuis la réouverture des magasins après le confinement forcé dû à la pandémie, d'importants stocks restent à écouler. Mais dans les boutiques parisiennes, les professionnels sont globalement optimistes.

Devant sa boutique de prêt-à-porter, boulevard Saint-Germain, à Paris, Nour a retrouvé le sourire. Après de longs mois de fermeture, il a pu reprendre ses activités et les clients sont au rendez-vous. « Déjà là, côté travail, c'est un petit peu mieux, affirme-t-il. Les gens sont dehors, les cafés, les restaurants sont ouverts, tout ça. Donc on travaille un petit peu mieux. Psychologiquement, on est mieux maintenant. Cet été est bien parti pour nous. »

Même constat du côté de Francis Palombi, le président de la Confédération des commerçants de France : l'année 2021 sera bien meilleure que l'année 2020, le contexte sanitaire s'étant amélioré. « Globalement, l'évolution du chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière est entre 20 et 30% de plus. »

Ruée sur les bonnes affaires

Les soldes devraient confirmer cette tendance. Les commerçants espèrent une ruée sur les bonnes affaires. « Le seul moment où on peut vendre à perte, c'est pendant les soldes, précise Francis Palombi, donc comme il y a des gros stocks qui se sont accumulés, j'ose imaginer que les commerçants vont faire de gros efforts vers leurs consommateurs, et je constate également que les consommateurs ont une appétence auprès des magasins physiques. »

Francis Palombi insiste sur ce point, les Français doivent retrouver le goût des magasins et moins acheter sur internet. Les commerçants ont d'ailleurs vécu comme une « agression », selon les mots de Francis Palombi, les pré-soldes lancés par le géant du e-commerce Amazon, il y a huit jours.

