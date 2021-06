Pandémie: United Airlines parie sur le retour à la normale et renouvelle sa flotte

United Airlines a commandé 200 Boeing 737 MAX, ainsi que 70 Airbus A321neo. Daniel Slim AFP/Archivos

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Et si le retour à la normale se faisait plus tôt que prévu ? C'est le pari que fait la compagnie aérienne américaine United Airlines. Le transport de touristes étant déjà pratiquement revenu à son niveau d'avant la pandémie, la compagnie mise sur une reprise du trafic aérien. Et pour s'y préparer, elle passe la plus grosse commande de son histoire.