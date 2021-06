Taxation mondiale des multinationales: les négociations continuent à l'OCDE

La réunion de l'OCDE à Paris s’ouvre ce mercredi avec un sujet brûlant au menu du jour : la taxation mondiale des multinationales. © AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La réunion de l'OCDE (l'Organisation pour la coopération et le développement économique) à Paris s’ouvre ce mercredi 30 juin avec un sujet brûlant au menu du jour : la taxation mondiale des multinationales. Les négociations se poursuivent pour trouver un consensus entre les 139 pays impliqués, alors que certains restent réticents et que d'autres craignent qu'Amazon et d'autres géants échappent aux nouvelles règles.