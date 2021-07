Le déficit public de l'Italie grimpe

En Italie, le déficit public du pays a grimpé à 13,1% du produit intérieur brut au premier trimestre. Une hausse sensible par rapport aux 10,6% enregistrés sur la même période en 2020. Le problème est que l'économie du pays porte toujours les traces de la pandémie de coronavirus.

Des mesures de soutien visant à aider les entreprises et les ménages italiens à sortir de la crise se poursuivent en Italie. Et cela pèse sur les finances de l'État. Sur le premier trimestre, les dépenses ont été plus élevées que les recettes, ce qui a automatiquement fait grimper le déficit public.

Le gouvernement Draghi avait déjà revu à la hausse en avril sa prévision de déficit pour 2021. Premier pays touché par la pandémie en Europe, l'Italie a subi l'an dernier la pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale, avec un plongeon de près de 9% de son PIB.

La mission de Mario Draghi est de mettre le pays sur la voie de la convalescence. Première à bénéficier d'un méga plan européen de relance, l'Italie recevra plus de 191 milliards d'euros de Bruxelles, sous forme de subventions et de prêts. Mais la dette publique constitue un obstacle pour la stabilisation des finances du pays. Fin 2021, elle devrait atteindre le chiffre vertigineux de 159,8% du PIB.

