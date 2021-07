Accord sur la fiscalité mondiale: «Plus qu’une avancée, c’est un changement de monde»

Sous l’égide de l’OCDE, l’Organisation de coopération et de développement économique, 130 pays ont signé Jeudi 1er juillet un accord pour taxer au moins de 15% les bénéfices des multinationales. Qualifié d’accord historique, il va permettre aux pays signataires d’imposer une partie des bénéfices réalisés sur leur territoire par les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse les 20 milliards de dollars annuels et dont la rentabilité est supérieure à 10%. Au total, 150 milliards de dollars de recettes sont attendues dans le monde chaque année. Cette réforme de la fiscalité internationale est appelée à s’appliquer en 2023. Entretien avec Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE.

RFI : De nouvelles règles fiscales vont s’appliquer aux multinationales et aux géants du numérique, en quoi cet accord est historique ?

Pascal Saint-Amans : C’est plus qu’une avancée, c’est carrément un changement de monde. On est aujourd’hui dans une économie qui est globalisée, numérisée et les règles fiscales dataient d’il y a un siècle. Aujourd’hui, on a un accord pour un changement de cadre avec un impôt minimum mondial. Les entreprises ne pourront plus utiliser les paradis fiscaux, leurs profits seront taxés à au moins 15%, peu importe où elles les déposent.

Deuxièmement, cet accord offre une plus juste répartition des profits entre les pays notamment avec les géants du numérique ou les multinationales, un quart à peu près de leur profit, de leur rente, sera alloué aux pays de marché, c’est-à-dire, les pays dans lesquels elles exercent des activités commerciales, c’est important. Par exemple en ce qui concerne la France, elle récupèrera les droits d’imposer les entreprises numériques américaines, droits qu’elle n’avait pas jusqu’à présent. Soit des recettes supplémentaires pour la France de plus de 5 milliards d’euros.

Dernier élément, les pays pourront taxer une entreprise même si cette entreprise n’est pas présente physiquement. Là aussi la règle de la présence physique était une règle que l’on comprenait il y a un siècle, mais que l’on ne comprend plus aujourd’hui. C’est un accord fondamental qui change les règles et qui devient historique.

Au total les revenus générés par cet impôt minimum sur les profits des multinationales représente 150 milliards de dollars annuels pour les 130 pays signataires de l’accord. Par ailleurs, il y aura pour les pays de marché, les pays consommateurs, davantage de recettes, car une partie du profit de la rente des géants du numérique et des grands groupes leur sera réallouée. Donc, les pays de marché récupèreront plus de droits imposés. Il y a beaucoup d’argent en jeu, cela va permettre plus de justice fiscale entre les pays.

Jusqu’à présent la Chine réservait sa réponse, pour quelle raison a-t-elle finalement accepté l’accord ?

C’est précisément, je crois, d’avoir une solution qui plaît et qui déplait à tous les pays en même temps. Ils ont tous fait des compromis. Cela fait plusieurs mois, en réalité plusieurs années, que l’on travaille à essayer de trouver un compromis à des intérêts contradictoires, mais il y a un intérêt commun qui est d’avoir les mêmes règles pour tout le monde, ce qui permet de pacifier les relations. Finalement la Chine a rejoint l’accord, elle avait ses propres préoccupations, mais avec les autres pays, elle a réussi à se mettre d’accord sur un nouveau cadre. Ce nouveau cadre doit être maintenant appliqué, on a quelques mois pour mettre en place les législations, les conventions multilatérales en espérant une entrée en vigueur dès 2023.

Tous les pays du G20 figurent dans l’accord, en revanche tous les pays participants à la négociation ne l’ont pas signé. Des pays comme la Hongrie ou l’Irlande, à la fiscalité avantageuse, restent récalcitrants. Ont-ils raison de refuser l’accord ?

Il y avait 139 pays dans la négociation internationale et 130 ont signé l’accord, ce qui implique que neuf pays l’ont refusé, notamment l’Irlande pour qui c’était prématuré. L’Irlande à un taux de 12,5% d’impôt sur les sociétés, cela fait partie de l’ADN irlandais, et donc se mettre d’accord lui semblait trop compliqué, mais il reste dans la négociation. La vraie question est : les Irlandais ont-ils intérêt à rejoindre l’accord ou rester en dehors, au risque de perdre tous les bénéfices. C’est en réalité le côté un peu diabolique, machiavélique de cet accord. Il n’a pas besoin de tous les pays, puisqu’il faut que les pays qui taxent, ceux qui sont intéressés par l’impôt minimum mondial, c’est-à-dire les grands pays les États-Unis, les pays européens, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, soient dans l’accord et ils y sont. Le simple fait qu’ils y soient leur permet de récupérer l’impôt, peu importe que l’Irlande y participe ou non.

Nous ne sommes pas dans une situation où un pays pourrait prendre les autres en otages, c’est plutôt l’inverse. En réalité et on comprend la difficulté pour l’Irlande qui va, je pense, rejoindre l’accord, car de toute façon elle sera impactée. Maintenant, il va falloir finaliser le cadre, on a jusqu’au mois d’octobre pour le faire.

À quelques jours du G20 qui va se tenir à Venise, cette annonce pourrait apaiser les tensions entre certains États qui pratiquent l’optimisation fiscale

Je prendrai la devise utilisée par le président Biden : « Il s’agit de réconcilier les classes moyennes avec la mondialisation ». C’est ce que nous faisons. Cet accord est l’aboutissement de 12 ans de travail qui ont suivi la crise financière globale de 2008 et qui ont consisté à introduire de la régulation fiscale à la mondialisation. C’est un changement fondamental. Après la libéralisation des économies des années 1980, du reaganisme, du thatchérisme, avec la fin de la régulation, puis la mondialisation, où les personnes riches ont pu profiter de toutes les opportunités données par les paradis fiscaux, on assiste maintenant à la fin de cette période. C’est une page qui se tourne.

On a commencé les travaux en 2009 avec la fin du secret bancaire, aujourd’hui il n’est plus possible de cacher son argent en Suisse ou ailleurs, c’est fini. Quelque 100 millions de comptes bancaires ont fait l’objet d’un échange de renseignements automatique cette année. Cela devient la même chose pour les entreprises, elles ne pourront plus mettre leurs profits dans des paradis fiscaux, elles ne pourront plus avoir des schémas d’optimisation fiscale, en tout cas en dessous de 15% ce n’est plus possible. Elles paieront au moins 15% d’impôt et ça, c’est un changement fondamental qui est nécessaire pour la justice fiscale.

