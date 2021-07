France: les croisières reprennent à Marseille après plus d'un an d'arrêt

Ce dimanche 4 juillet, le SeaSide et le Costa Smeralda (sur la photo) quitteront le port de Marseille après plus d'un an d'arrêt.

Après la Grèce, les croisières reprennent dans l’Hexagone. Deux mastodontes des mers, longs de plus de 320 mètres, - plus de 3 terrains de football chacun -, repartent ce dimanche 4 juillet depuis le port de Marseille, premier port de croisière en France.

Dimanche dernier, un navire de la compagnie italo-suisse MSC était parti pour une croisière-test. Il avait 339 passagers à bord, alors que le bateau peut en accueillir 5 000. C’était la première étape d’une reprise qui a commencé le 30 juin en France.

Mais cette fois les deux bâteaux, le Costa Smeralda de Costa Croisières et le Seaside de MSC Croisières, - les deux leaders du secteur en Europe -, reprennent le large pour de bon. Un démarrage progressif avec trente-sept escales en juillet et août et quelques milliers de passagers. Très loin des 2 millions par an, d’avant la crise sanitaire.

Ces navires avaient dû, on se souvient, errer de port en port, à cause des interdictions d’accoster par peur du coronavirus. La filière avait en quelques mois perdu près d'un million d'euros en France, alors qu'elle était en croissance constante depuis vingt ans.

Globalement, les croisières sont passées de 19 millions de passagers en 2010 à 30 millions en 2020. Un engouement qui a rapporté jusqu’à 150 milliards de dollars et donné du travail à plus d’un million de personnes en 2018, selon l’Association internationale des compagnies de croisière (CLIA).

