Jeff Bezos quitte la direction d'Amazon et laisse sa place à son bras droit Andy Jassy

C'est ce dimanche le dernier jour pour Jeff Bezos à la tête d’Amazon. Son bras droit Andy Jassy, doit le succéder ce lundi à la direction général du groupe. L'homme d’affaire de 57 ans, qui siègera au conseil d’administration du du géant mondial du commerce en ligne, a bâti son empire à partir de rien.

C’est dans son garage de Seattle que Jeff Bezos, 25 ans, a fondé Amazon, avec l’ambition de créer « la plus grande librairie du monde ». C’était en 1994 et si le géant du commerce en ligne mettra plusieurs années à décoller, il vaut aujourd’hui, 27 ans plus tard, 1 700 milliards de dollars en Bourse.

L’entreprise dont les ventes ont explosé avec la pandémie, a depuis élargi son offre à l’intelligence artificielle, l’épicerie, la vidéo en streaming, la production de films.

Salué pour ses innovations, l’homme le plus riche du monde est aussi pointé du doigt pour ses pratiques commerciales agressives envers ses rivaux et envers ses salariés. Mais c’est un homme qui « a l'instinct pour trouver ce qui va marcher » sur le prochain marché, reconnait Roger Kay, analyste au cabinet Endpoint Technologies Associates.

L'entreprise a supplanté ses rivaux en choisissant les premières années de « réinvestir tous les profits dans la croissance », rappelle Roger Kay. Une stratégie qui a parfois laissé perplexe les investisseurs mais qui maintenant « apparaît complètement logique », souligne-t-il.

Un nouveau virage

La fortune de son entreprise a aussi fait la sienne : même après avoir cédé à son ex-femme une partie de ses parts dans Amazon après son divorce, Jeff Bezos vaut actuellement environ 200 milliards de dollars selon le magazine Forbes.

Jeff Bezos va prendre un nouveau virage et laisser la main à son bras droit Andy Jassy qui va prendre sa place en tant que directeur général du groupe. Il abandonne ainsi la gestion au quotidien de sa compagnie pour passer plus de temps sur d'autres projets comme son autre société Blue Origin - qui fera son premier vol de tourisme spatial le 20 juillet avec Jeff Bezos lui-même à bord. L'homme d'affaires possède aussi le journal Washington Post et a dit vouloir consacrer du temps et de l'argent à la lutte contre le changement climatique.

Jassy, l'homme de confiance de Bezos

MBA de l'université de Harvard en poche, Andy Jassy rejoint l’entreprise de Seattle en 1997 en tant que directeur marketing. Le site n’est alors qu’une librairie en ligne qui a tout de même déjà fait son entrée en Bourse au Nasdaq. Cet homme discret, devient vite conseiller technique et bras droit de Jeff Bezos.

Quelques années plus tard, ce technophile passionné de hockey, créé avec son patron une activité de Cloud Computing pour les particuliers et les entreprises. Amazon Web Service est née. Andy Jassy prendra les rênes en 2016 de l'activité plus rentable de l’entreprise.

Bien qu'il ne soit pas aussi riche que Jeff Bezos, ce père de deux enfants, mariée à une créatrice de mode chez Eddie Bauer, possède une fortune de 377 millions de dollars. « Il sera un leader exceptionnel et il a toute ma confiance », a déclaré Jeff Bezos. Il aura entre autres, à développer la diversification du groupe, notamment dans le monde de la vidéo en streaming et du cinéma.

