Didi, le Uber chinois, plonge à Wall Street après l'enquête ouverte par Pékin à son encontre

Conséquences directes de la reprise en main des autorités chinoises sur certaines entreprises de la tech, l'action de l'application de VTC avec chauffeur Didi Chuxing plonge en Bourse de Wall Street. Les investisseurs redoutent les conclusions de l'enquête menée par Pékin sur le Uber chinois.

Une chute vertigineuse en quelques minutes à l'ouverture de Wall Street : - 22%. Un coup dur pour l'application chinoise qui est entrée en Bourse de New York la semaine dernière.

En quelques jours, Didi Chuxing a connu des hauts et des bas. Elle est entrée en fanfare à +11,6% jeudi dernier, avant qu'une enquête de l'autorité chinoise de surveillance de la cybersécurité ne viennent jeter un froid.

Le régulateur a d'abord interdit au service de VTC d'accepter de nouveaux utilisateurs avant d'enfoncer le clou dimanche. Disant avoir constaté une violation grave de la réglementation encadrant la collecte de données, l'autorité chinoise a ordonné à l'application de se retirer des plateformes en ligne.

Didi est disponible dans 15 pays, dont la Chine, la Russie et l'Australie. L'entreprise revendique 15 millions de chauffeurs et 493 millions d'utilisateurs actifs par an et a réalisé un chiffre d'affaires de 21,6 milliards de dollars en 2020 et de 6,4 milliards de dollars au premier trimestre 2021.

Didi n'est pas la seule à subir en Bourse les répercussions des décisions de Pékin. L'action de l'Alliance des camionneurs (Full Truck Alliance) qui possède deux applications de transport de fret et de réservation de camions a également dégringolé de 20% à l'ouverture de Wall Street. En renforçant le contrôle de ses entreprises fixées à l'étranger, la Chine les affaiblit.

