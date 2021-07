Le nombre de milliardaires français est passé de 95 à 109 malgré la pandémie

En France, malgré la pandémie, le patrimoine des grandes fortunes a augmenté en moyenne de 30% sur un an. Le classement du magazine Challenges a dénombré 109 milliardaires en France cette année, contre 95 l'an dernier.

Publicité Lire la suite

En tête du classement, depuis cinq ans, Bernard Arnault, le patron de LVMH, première capitalisation boursière d'Europe. Sa fortune estimée à plus de 157 milliards d'euros a progressé de 57% par rapport à 2020.

La forte reprise du luxe, portée par l'Asie, a fait s'envoler les cours de Bourse des géants du secteur dont LVMH, propriétaire notamment de Vuitton et de Dior. Son PDG a même été pendant quelques heures l'homme le plus riche du monde devant l'Américain Jeff Bezos, le patron d'Amazon. « Les crises nous rendent plus forts », avait déclaré fin avril Bernard Arnault en commentant les bons résultats financiers de LVMH, numéro un mondial du luxe.

► À lire aussi : Luxe: LVMH démarre l'année en trombe

Suivent la famille Hermès (81,5 milliards d'euros) et celle des Bettencourt (71,4 milliards), propriétaire de L'Oréal. À la quatrième et cinquième position, Alain et Gérard Wertheimer, héritiers de Chanel, et François Pinault, fondateur de Kering, aujourd'hui dirigé par son fils François-Henri.

Le fondateur d'eBay, Pierre Omidyar, huitième, a doublé sa fortune en un an, alors que les confinements successifs ont dopé le commerce en ligne des articles d'occasion.

Selon le magazine Challenges qui a dressé ce classement, le montant cumulé des 500 plus grandes fortunes de France s'élève désormais à 1 000 milliards d'euros.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne