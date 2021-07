France: Terra Fecundis condamné pour sa fraude massive sur le travail détaché

Le patron espagnol de Terra Fecundis (renommé Work for All), Juan José Lopez Pacheco, sortant du tribunal de Marseille, le 17 mai 2021.

Terra Fecundis a été jugée coupable par la justice française d’avoir contourné les règles européennes du travail détaché. L’entreprise espagnole a, selon le tribunal de Marseille, envoyé des employés illégalement dans des exploitations françaises dans des conditions déplorables. Les trois dirigeants de Terra Fecundis et leurs quatre représentants en France encourent jusqu’à quatre ans de prison avec sursis et de lourdes amendes.

Les faits sont accablants. Entre 2012 et 2015, Terra Fecundis a fourni plus de 26 000 salariés à des exploitations agricoles en France, lésant au passage l'Urssaf de 112 millions d’euros de cotisations sociales.

Ces employés, la plupart d'origine équatorienne, travaillaient jusqu’à 70 heures par semaine, sans être indemnisés pour les heures supplémentaires. Ils étaient logés dans des conditions où « on ne pourrait même pas héberger des animaux », s’est indigné le procureur Xavier Leonetti. Certaines exploitations étaient baptisées « Guantanamo », en référence à la prison de l'armée américaine à Cuba, ou encore « El Carcel » (la prison en espagnol), a dit le président du tribunal.

Prison avec sursis pour les dirigeants

Ce dernier a aussi dénoncé ces exploitants français qui « ont pu profiter sans vergogne des services de Terra Fecundis en laissant d'autres se salir les mains ». Terra Fecundis, aujourd’hui rebaptisée Work for All, devra payer 500 000 euros d’amende. Sa filiale, Terra Bus Mediterraneo, 200 000 euros. C'est elle qui acheminait les salariés de l’Espagne jusqu'en France.

Les trois dirigeants espagnols de la société, Juan Jose Lopez Pacheco, son frère Francisco, et leur associé Celedenio Perea Coll, sont condamnés à quatre ans de prison avec sursis et 100 000 euros d'amende. Leurs quatre représentants en France, chargés de la logistique, Anne Perez, Julie Mariotti, Wilson Sanchez Mera et Anne-Laure Mariott encourent entre un et deux ans de prison avec sursis et à des amendes allant de 5 000 à 40 000 euros.

