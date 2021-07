La solidarité avec les pays pauvres et l'impôt sur les multinationales au menu du G20 Finances

«Il va falloir faire preuve de persuasion», explique Bruno Le Maire, le ministre français de l'Économie. AP - Kamil Zihnioglu

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Le G20 Finances s'ouvre ce vendredi 9 juillet à Venise pour deux jours. En présentiel, les ministres de l'Économie et des Finances des 20 pays les plus riches s'attèleront à plusieurs dossiers, la solidarité avec les pays les plus pauvres confrontés, comme le dit la directrice du FMI, « à un double choc dévastateur après la pandémie ». Il sera aussi question de l'impôt mondial sur les multinationales. Les négociations sont loin d'être terminées.