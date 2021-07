Un rapport presse le G20 d'agir très vite face aux pandémies à venir

via REUTERS - G20 ITALY

Le G20 Finances se poursuit ce samedi 10 juillet à Venise. Au centre des débats : la réforme de la taxation des multinationales pour mettre fin aux paradis fiscaux en instaurant un impôt mondial d'au moins 15% sur les bénéfices. À l'occasion de ces réunions en Italie, un groupe d'experts de haut niveau a aussi remis son rapport sur les moyens de se préparer à de nouvelles pandémies. Et ce rapport presse le G20 d'agir très vite.

La seule solution pour éviter que le scénario du Covid-19 ne se reproduise, c'est, pour le groupe d'experts, d'investir beaucoup plus qu'auparavant.

Au-delà des investissements nationaux, les gouvernements sont appelés à augmenter les financements internationaux pour la prévention et la préparation aux pandémies d'au moins 15 milliards de dollars par an pendant cinq ans.

Les experts ont des arguments pour inciter les grands argentiers de la planète à mettre la main au porte-monnaie. Cet investissement réduirait le risque de voir survenir des événements qui pèsent 300 fois plus sur les budgets des gouvernements que les investissements internationaux et nationaux suggérés.

Mais l'argent ne fait pas tout...

Le rapport encourage à renforcer la gouvernance en la matière. Le système actuel est trop fragmenté et complexe aux yeux des experts qui proposent la création d'un nouveau Conseil mondial sur les menaces de santé. Ce mécanisme réunirait les ministres des Finances et de la Santé du G20+ et des organisations internationales.

La gouvernance mondiale fait d'ailleurs partie des quatre points faibles identifiés par les experts, au même titre que la surveillance des maladies infectieuses, la résilience des systèmes nationaux de santé et la capacité mondiale en terme de production de vaccins.

Un G20 Finances et santé est prévu en octobre.

