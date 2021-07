La banque en ligne Revolut poursuit son ascension vers les sommets de la City

La banque en ligne britannique Revolut est désormais valorisée 33 milliards de dollars, soit au niveau de certaines banques historiques de la City. REUTERS - Dado Ruvic

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Revolut, une banque en ligne britannique, monte en puissance et vaudra bientôt 33 milliards de dollars après une nouvelle levée de fonds. Avec seulement six ans d'existence, elle veut devenir la première banque dans le monde sur internet et rejoindre les établissements financiers historiques de la City.