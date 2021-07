Inondations en Europe: les assureurs s'attendent à des dégâts matériels d'une ampleur inédite

Le bilan des inondations en Europe dépasse les 160 morts. La plupart des morts ont été recensées en Allemagne dans ce qui est considéré comme la pire catastrophe naturelle dans ce pays depuis la guerre. La Belgique paie aussi un lourd tribut. De nombreux dégâts ont également eu lieu aux Pays-Bas, au Luxembourg ou encore en Suisse. S’il est encore trop tôt pour déterminer le coût total de ces destructions, les assureurs s'attendent à des dégâts matériels d'une ampleur inédite pour une catastrophe de ce type.

Voitures retournées, maisons défoncées, arbres arrachés, les images sont impressionnantes, mais impossible pour le moment de chiffrer ces destructions. D'après l'assureur AXA Belgique, il faudra attendre que le niveau d'eau baisse pour découvrir l'ampleur de la catastrophe. Nombreux sont les habitants qui sont encore en plein milieu de la débâcle et tentent de régler le plus pressé. Ce n'est qu'ensuite que viendront les premières constatations.

Les assureurs estiment qu'il s'agit d'inondations d'ampleur inédite. À titre de comparaison, des inondations qui avaient frappé l'Europe centrale en 2002 ont fait plus d'une centaine de morts et causé 20 milliards d'euros de dégâts.

Les catastrophes naturelles, de plus en plus fréquentes et en lien avec le changement climatique, contribuent à faire grimper la facture. À l'échelle mondiale, les pertes économiques engendrées par ces événements ont atteint 160 milliards d'euros en 2020. Soit une hausse de 25% par rapport à 2019, selon le géant suisse de la réassurance Swiss Re.

