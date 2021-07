Banque mondiale: Madagascar reçoit 490 millions de dollars pour sa relance économique

Madagascar et la Banque mondiale ont signé aujourd’hui quatre accords portant sur un total de 490 millions de dollars à décaisser très rapidement. C’est dans le cadre d’un engagement de l’institution financière internationale auprès de la Grande île portant sur un montant global d’un milliard de dollars.

Ces 490 millions de dollars sont l’aboutissement de plusieurs mois de négociations entre la Banque mondiale et Madagascar. Et sur cette somme, il y a un don de 140 millions qui servira à l’achat de vaccins contre le Covid-19. Le gouvernement malgache s’est donné pour objectif la vaccination de plus de la moitié de sa population adulte avant la fin de l’année 2022.

Une partie du don de la Banque mondiale servira aussi à renforcer les systèmes de santé en général sur la Grande île et à financer des projets d’agriculture, notamment les systèmes d'irrigation. Et finalement, 40 millions de dollars de ce don serviront à financer des projets d'agriculture durable et innovants, notamment d'irrigation alors que le sud du pays fait face à une importante sécheresse cette année.

Relance de l'économie

Pour le reste de l’enveloppe, soit 350 millions de dollars, il s’agit d’un prêt destiné à financer des projets qui vont relancer l’économie malgache, selon la Banque mondiale. Il est question de favoriser les investissements dans les secteurs porteurs du tourisme, du numérique et de l'agro-industrie avec 150 millions d'euros. Tandis que l'entretien de 1 200 km de routes recevra les 200 millions d'euros restants.

Malgré les contraintes dues à la crise sanitaire, les travaux de la RN44 avancent bien. La Country manager de la @WB_Madagascar et le ministre de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics 🇲🇬 sont descendus sur place pour constater de visu l’évolution des travaux. https://t.co/USGaY32pHN — Banque mondiale Madagascar (@WB_Madagascar) July 18, 2021

