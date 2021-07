Le vaccin anti-Covid-19 dope les résultats de Pfizer

Une palette de vaccins Pfizer BioNTech contre le Covid-19. AP - Francisco Seco

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plus les mois passent, plus le compteur des ventes s'affole pour le laboratoire Pfizer. L'américain a publié ses résultats trimestriels. Sur l'ensemble de ses activités, il a réalisé 18 milliards 900 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est évidemment le vaccin contre le Covid qui tire ses ventes. Et ce n'est qu'un début.