L'allemand Infineon fait état de stocks de semi-conducteurs à un «plus bas historique»

Le groupe allemand Infineon figure parmi les plus grands fabricants mondiaux de puces électroniques. REUTERS - Lisi Niesner

Frappé par la crise sanitaire, le secteur des semi-condcteurs est confronté à un déséquilibre inédit entre une demande au plus haut et une offre insuffisante. Le fabricant allemand de puces électroniques Infineon annonce des stocks à « un plus bas historique » et ne prévoit pas d'amélioration.