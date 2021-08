Uber: forte progression des réservations et du chiffre d'affaires

Avec la reprise de l'économie, l’activité d’Uber reprend de plus belle, les courses de passagers et les livraisons de repas ont fortement rebondi au deuxième trimestre. Mais malgré ce rebond, l’entreprise reste déficitaire.

Le déconfinement et la reprise progressive de l’économie ont boosté les réservations d’Uber au deuxième trimestre. Plus de 1,5 milliard de trajets ont été commandés sur la plateforme, plus du double par rapport à il y a un an. Résultat, le chiffre d’affaires a aussi doublé pour atteindre plus de 3,9 milliards de dollars. Le leader mondial de la réservation de voitures de tourisme dégage toujours la majorité de ses revenus avec la distribution de repas, une activité qui a explosé depuis le début de la pandémie.

La propagation du variant Delta inquiète

Mais malgré ce rebond, Uber perd de l’argent. La raison : l’entreprise a fortement augmenté les primes des chauffeurs et a réduit ses marges sur les courses. L’objectif est de faire revenir les conducteurs qui ont déjà travaillé pour la plateforme, mais qui sont partis pendant les périodes de confinement. L’entreprise espère être bénéficiaire d’ici la fin de l’année. Une incertitude pèse cependant sur son activité. La propagation rapide du variant Delta du Covid-19 reste une vraie préoccupation pour la direction d’Uber.

