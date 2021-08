Cuba autorise la création de petites et moyennes entreprises

Le gouvernement communiste cubain a approuvé vendredi 6 août une loi autorisant la création du statut des petites et moyennes entreprises (PME), une mesure très attendue par le secteur privé, dans un pays où les entreprises publiques sont la règle.

Publicité Lire la suite

C'est peut-être un pas de plus vers la privatisation de l'économie cubaine. Le Conseil d'État a donné son feu vert vendredi à la loi sur les micros, petites et moyennes entreprises annoncée en juin. Elles pourront être publiques ou privées, mais leurs secteurs d'activité seront limités aux domaines non stratégiques, ce qui exclut notamment la santé, les télécommunications ou l'énergie.

Ces entreprises seront classées selon leur nombre d'employés : de 1 à 10 personnes pour une micro-entreprise, de 11 à 35 pour une petite et de 36 à 100 personnes pour les moyennes. Cela leur permettra d'être, selon l'Assemblée nationale, « un acteur de la transformation productive du pays ».

Moderniser l'économie

Car la transformation semble en effet être là. Frappé par l'une des pires crises économiques depuis trente ans, le gouvernement cubain veut moderniser son économie. En février, il décidait d'ouvrir la majorité des activités économiques au secteur privé, excepté certains domaines comme la presse ou l'enseignement.

Déjà 13% de la population active de Cuba travaille dans le privé, mais ces auto-entrepreneurs réclamaient une structure juridique pour créer leur entreprise. Avec cette loi sur les PME, cela commence à prendre forme.

► À lire aussi : Cuba: la mesure économique annoncée ne comble pas le mécontentement social

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne