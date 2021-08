Huawei: chute du chiffre d’affaires du géant chinois à cause des tensions avec Washington

Aujourd’hui, Huawei ne figure plus parmi les cinq premiers fabricants de smartphones, alors qu'il était le premier producteur début 2020. Nicolas Asfouri AFP/Archivos

Les résultats pour Huawei au premier semestre sont mauvais. Entre janvier et juin, le géant chinois des télécoms a enregistré un chiffre d’affaires de 42 milliards d’euros, soit une baisse de 29% sur un an. L’entreprise subit les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.