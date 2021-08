La production française de vin devrait chuter à un niveau historiquement basse

L'année 2021 s'annonce mauvaise pour la production française de vin. Selon le ministère de l'Agriculture, elle devrait chuter entre 24 et 30% cette année par rapport à 2020. Un niveau historiquement bas.

Cette baisse de la production viticole est due aux intempéries qui ont sévi dans l'Hexagone. Il y a d'abord eu les épisodes sévères de gel printaniers durant la première quinzaine d'avril, avec plusieurs nuits successives de gel, alors que la vigne avait déjà bourgeonné en raison d'un hiver doux. Malgré les efforts déployés par les vignerons qui durant plusieurs nuits ont allumé des feux pour tenter de réchauffer la température, les vignes ont été endommagées.

Une année noire

Un autre facteur est venu aggraver la situation : un début d'été pluvieux qui a favorisé le développement des maladies de la vigne comme le mildiou et l'oïdium. La quasi-totalité du vignoble français a donc été touché, par conséquent, la production française de vin devraient être historiquement basse cette année.

Selon Agreste, le service des statistiques du ministère de l'Agriculture, la production viticole devrait se situer entre 32 millions et demi et 35 millions et demi d'hectolitres, contre presque 50 millions en 2020. L'année 2021 restera une année noire pour les viticulteurs, la production sera inférieure à celle des années 1991 et 2017, toutes deux frappées également par un gel printanier important.

►À écouter aussi : Reportage France - Année blanche pour certains arboriculteurs et viticulteurs à cause du gel

