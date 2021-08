Inondations en Allemagne: la facture devrait atteindre plusieurs centaines de millions d'euros

Le village d'Insul complètement sous les eaux après les inondations meurtrières des 14 et 15 juillet 2021. AP - Michael Probst

Texte par : RFI

Les désastres climatiques sévissent plus forts et plus vite que prévus, selon le dernier rapport alarmiste des scientifiques du Giec. Dans ce contexte, on connaît désormais une partie de la facture des inondations meurtrières de juillet dernier en Allemagne. Selon le géant allemand de la réassurance Munich Re, il devra verser plusieurs centaines de millions d'euros à ses assurés.