Royaume-Uni: l’économie verte pèse quatre fois plus que le secteur manufacturier

Le site Moray Offshore Windfarm East, au large de la côte de l'Aberdeenshire en Écosse, le 5 août 2021. L’éolien offshore est une des priorités du secteur industriel propre au Royaume-Uni. AFP - JANE BARLOW

Le journal The Guardian publie une étude d’un cabinet britannique qui révèle que l’économie verte au Royaume-Uni pèse plus de 200 milliards de livres sterling, soit quatre fois fois plus que le secteur manufacturier. Le secteur des énergies vertes est surtout tirée par l’éolien.