Messi au PSG: le maillot de la superstar argentine déjà en rupture de stock

Lionel Messi était présenté ce mercredi 11 août à la presse par le Paris Saint-Germain au grand bonheur des supporters qui se sont empressés d'acheter le maillot floqué du nom du nouvel attaquant de la capitale. Ils étaient des centaines à faire la queue, parfois plusieurs heures devant la boutique du club sur les Champs-Élysées.

« Le premier maillot de Messi, au PSG, celui-là je vais le garder à vie. » Marc a de quoi se réjouir : il est le premier à sortir de la boutique avec le maillot de Lionel Messi sur le dos. Et il a mérité son achat : il a passé la nuit devant le magasin du PSG.

« Ça fait 26 heures que je n'ai pas dormi, confie-t-il. C'est ridicule de passer dix heures comme ça dans la nuit, mais franchement, Messi, c'est un rêve et avec l'excitation, le sommeil, il n'existe plus. Il n'y a plus besoin de sommeil. J'ai acheté le maillot le premier, c'est magnifique. »

Pour les autres en revanche, il va encore falloir être patient, la file d'attente s'étend sur des centaines de mètres. Anthony a pris le train depuis la Bretagne pour être présent. Mais pour lui qui suit l'équipe depuis le début des années 2000, l'attente vaut vraiment le coup.

« Voilà, [le PSG] c'est plus qu'un club et puis Messi, c'est le meilleur joueur du monde. À l'avoir là, ça veut dire qu'on va avoir une attaque incroyable, une équipe incroyable, affirme le supporter. Ça donne envie de venir, de partager, de voir des gens qui aiment ça aussi. C'est l'ensemble, c'est le PSG, c'est Paris avant tout. C'est énorme. Je n'ai pas trop de mots, en fait. »

C'est aussi le moment pour de nombreux chanceux de se faire prendre en photo devant la boutique avec la précieuse tunique. Ikram, elle, n'a même pas eu à faire la queue, et pour une bonne raison : « Comme je suis enceinte, ils m'ont laissée passer directement, explique-t-elle. C'est pour le papa et pour le bébé. Le papa, il a eu la larme à l'œil quand il a vu Messi, donc là, c'est hyper important pour lui. Même maman est super heureuse. »

L'engouement est donc total pour les maillots du nouvel attaquant vedette. En à peine quelques heures, la boutique en ligne du PSG affichait déjà une rupture de stock pour les maillots de Lionel Messi.

