Royaume-Uni: un vif rebond de l’économie britannique au deuxième trimestre

L'économie britannique connait un vif rebond. Après une baisse de 1,6% au premier trimestre 2021, le PIB du Royaume-Uni affiche une hausse de 4,8% au deuxième trimestre. Toutefois des risques persistent avec notamment la poussée du variant Delta.

Publicité Lire la suite

Au Royaume-Uni, l'activité est repartie au deuxième trimestre grâce à la levée progressive des restrictions sanitaires, comme la réouverture des pubs et des restaurants, mais aussi grâce aux dépenses des ménages qui ont augmenté de 7,3%.

Le ministre des Finances, Rishi Sunak se félicite de ce fort rebond et en profite pour rappeler que le Royaume-Uuni est le pays du G7 qui a obtenu le plus rapide taux de croissance au deuxième trimestre. Une performance qu'il justifie par la politique conduite par son gouvernement, à savoir le plan britannique de soutien à l'emploi et le succès du vaste programme de vaccination.

►À écouter aussi : Brexit: les entreprises souffrent de l’application aléatoire de l’accord

Alors même que l'économie britannique n'a pas retrouvé son niveau d'avant la crise sanitaire, la reprise reste fragile. Aux inquiétudes liées à la montée du variant Delta s'ajoutent des problèmes de main d'oeuvre, notamment de chauffeurs de camions.

Sous l'effet du Brexit et de la pandémie, 100 000 conducteurs étrangers de poids lourds manquent à l'appel, avec pour conséquence une importante perturbation des approvisionnements des magasins, au point de ralentir l'activité économique.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne