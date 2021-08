Adeline, collectionneuse de baskets, «Haukea» sur Instagram

À 33 ans, Adeline n’est pas vraiment une professeure des écoles classique. Collectionneuse de baskets de longue date, elle tient une page Instagram (haukea_en_sneakers) dédiée à sa passion.

L’amour de la basket, Adeline l’a depuis toujours. Née dans une famille de sportifs, la jeune femme de 33 ans baigne depuis son enfance dans ce monde. « À l’époque, j’étais ce qu’on appelle un garçon manqué. Je suis contente qu’avec les années, le style streetwear se soit démocratisé : la basket n’est plus seulement réservée au sport. » À huit ans, sa mère lui offre sa toute première paire : une Jordan 9. « J’ai toujours été dans cette culture de la basket quand j’étais petite. Je collectionne réellement depuis la troisième. Je crois qu’avec une sœur et un beau-frère qui collectionnaient déjà, j’étais obligée de finir comme eux ! », lâche-t-elle dans un rire. Depuis le collège, elle n’a cessé d’enrichir sa collection.

Désormais, Adeline a 75 paires, réparties entre la maison familiale en Seine-et-Marne et son appartement. Chez elle dans le Val-de-Marne, ses paires sont entreposées dans de grandes boîtes transparentes, pour pouvoir mieux les admirer. Une belle collection, pour laquelle la professeure ne met jamais plus de 100 euros, « et c’est très rare que j’aille jusque-là ». Elle se débrouille toujours pour dénicher la perle rare à bas coût. « On m’appelle "Ade les bons tuyaux" ! Je vais toujours essayer de trouver des paires à des prix défiant toute concurrence. Sauf énorme coup de cœur, je ne vais pas acheter la paire quand elle sort. Je vais attendre un peu et fouiller dans les magasins d’usine. J’aime trouver les petites paires mignonnes à des prix très intéressants, comme ça je peux en avoir plein », s’esclaffe-t-elle.

Chaque sneaker a sa petite histoire. « Quand je regarde une paire, je me dis : "Ah ! Tiens, celle-là, je l’ai achetée à ce moment-là, j’ai fait ça avec elle"… J’ai toujours la petite anecdote qui va avec la paire. » Si elle ne sait pas forcément pourquoi elle les collectionne, elle sait qu’elle a un amour pour ce que représente la paire. « C’est comme si j’avais un petit trésor que je voulais garder, je n’arrive d’ailleurs pas à m’en séparer. Ma plus vieille paire de baskets date de la troisième : elle est abîmée de partout, mais je l'ai toujours. C’est très sentimental », détaille la sportive. Le choix du cœur, mais aussi celui de l’originalité : « Je déteste avoir les mêmes paires que tout le monde, j’aime me démarquer par toutes les paires que je porte. »

Blanche-Neige en sneakers

Sa passion, c’est un peu ce qui a sauvé Adeline ces derniers mois. En fin d’année 2020, elle se retrouve immobilisée à la suite d'un accident de travail. « Il a fallu que je m’occupe ! À l’époque, j’étais professeure des écoles, entraîneuse d'athlétisme, et je m'entraînais aussi à côté. » Passer d’une vie bien remplie au calme plat a été très compliqué pour la jeune prof. Son meilleur ami lui souffle alors cette idée d’une page Instagram dédiée à ses sneakers pour occuper ses journées trop longues. « Il a insisté, en me rappelant que j’avais des paires totalement différentes de tout le monde », se rappelle-t-elle. Haukea_en_sneakers est née. Pourquoi Haukea ? « En été, je suis métisse. Mais en hiver, je suis toute pâle ! Mon meilleur ami m’appelle donc Blanche-Neige. Haukea, c’est Blanche-Neige en hawaïen, j’ai trouvé ça joli, je l’ai donc choisi pour Instagram. »

La jeune femme essaie de faire vivre son Instagram autrement qu’en exposant simplement sa collection. Elle a un sourire communicatif, elle est pétillante et ça se ressent à travers sa page : « Je montre ma personnalité, pas juste mes paires. J’aime raconter une histoire avec, j’aime inspirer les gens et j’essaie de rester créative. » Et jusque-là, ça fonctionne. Adeline avait 400 abonnés lorsqu’elle a commencé en janvier 2021. Elle en a désormais 1 250.

