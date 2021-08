Royaume-Uni: avec la pandémie, les salaires des grands patrons en baisse en 2020

La pandémie a fait reculer les salaires des grands patrons britanniques en 2020. C'est ce que révèle ce jeudi 19 août le centre de recherche High Pay Centre. Malgré cette baisse, leurs salaires se comptent toujours en millions d’euros.

Publicité Lire la suite

Un directeur général d'une entreprise de l'indice vedette de la bourse de Londres a touché en moyenne 2,66 millions de livres en 2020. C’est une baisse de 17% par rapport à 2019. Malgré ce recul, l’écart avec le revenu annuel d’un travailleur britannique reste toujours très important, puisque la rémunération d'un patron correspond à 86 fois celle d'un salaire moyen.

Cette chute de salaire des grands patrons s’explique par le fait que certains groupes ont soit réduit le montant des bonus, soit ils n’ont rien versé du tout à leurs dirigeants.

Soutien massif du gouvernement à l'économie

Le patron le mieux payé est le français : Pascal Soriot, PDG du groupe pharmaceutique AstraZeneca, l’une des entreprises qui a mis au point un vaccin contre le Covid-19. Il a touché un peu plus de 15 millions de livres l'an dernier.

Selon le directeur du centre de recherche britannique, les salaires versés aux grands patrons restent encore très généreux. Ils doivent la survie et le succès de leurs entreprises au soutien massif du gouvernement à l'économie, et non à leur performance de dirigeant.

►À lire: Brexit: les entreprises de la finance quittent Londres pour Dublin

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne