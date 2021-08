Facebook opère un virage en protégeant ses utilisateurs afghans contre les talibans

Après avoir décidé en début de semaine de bannir les talibans et tous les contenus qui les soutiennent en supprimant leurs comptes, Facebook propose à ses utilisateurs basés en Afghanistan de verrouiller leur compte en un clic afin d'empêcher des membres du groupe fondamentaliste islamiste arrivé au pouvoir d'accéder à leurs données.

Ce verrouillage rapide empêche toute personne qui ne figure pas sur la liste des contacts de voir les publications ou encore de télécharger ou partager la photo de profil. Pas plus qu'il n'est possible d'accéder à la liste d'amis d'un détenteur d'un compte et d'y chercher des profils.

Par ailleurs, les utilisateurs d'Instagram, une des filiales de Facebook, vont recevoir un protocole leur expliquant comment protéger leur compte.

Un virage pour Facebook

Pour Jean de Chambure, consultant en stratégies numériques au cabinet JDC Advisory, si la démarche de Facebook va dans le bon sens, elle reste contre nature.

« Il faut bien se rappeler que Facebook a été créé aux États-Unis avec cette idée de transparence, souligne-t-il. Vous êtes amis d'amis, vous pouvez voir les informations des amis de vos amis. À la différence, vous avez un réseau social comme WeChat en Chine où là, les amis de vos amis qui ne sont pas vos amis ne peuvent pas voir ce que vous publiez. Et ça, c'est une immense différence de conception contre laquelle Facebook ne peut pas vraiment lutter à part en mettant quelques patches a posteriori qui sont efficaces probablement mais qui n'ont pas la pureté du design initial comme WeChat. »

Selon Jean de Chambure, ce virage opéré par Facebook, signe la fin de son non-engagement. Désormais, pour le réseau social, il est impossible de rester neutre face aux événements du monde.

