États-Unis: reprise des discussions parlementaires sur les réformes économiques

Les différentes commissions parlementaires ont jusqu'au 15 septembre 2021 pour présenter le contenu précis des réformes économiques de Joe Biden. © REUTERS - TOM BRENNER

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les discussions reprennent au Congrès américain ce jeudi au sujet des réformes économiques de Joe Biden. Il y a deux plans que le président américain ne cesse de vanter. Celui pour les infrastructures, de 1 200 milliards de dollars et celui pour les dépenses sociales, dit plan de réconciliation, de 3 500 milliards. Deux plans et deux écueils : les divisions entre parlementaires démocrates et le paiement de la facture