La BCE va réduire ses achats sur les marchés

L'économie de la zone euro est clairement en train de rebondir. On s'attend à ce qu'elle dépasse son niveau d'avant la pandémie dès la fin de l'année. Avec plus de 70% d'Européens adultes complétement vaccinés, l'économie a pu s'ouvrir permettant aux consommateurs de dépenser plus et aux entreprises d'augmenter la production. Le Conseil des gouverneurs estime que des conditions de financement favorables peuvent être maintenues, mais avec un rythme légèrement plus faible d'achats nets d'actifs dans le cadre du programme d'urgence. Le Conseil se tient prêt à ajuster l'ensemble de ses instruments de façon adéquate pour assurer que l'inflation se stabilise au niveau de l'objectif fixé à 2%.