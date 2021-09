Ford va arrêter de construire des voitures en Inde

Lancement de la Ford Aspire en octobre 2018 à New Delhi.

Le constructeur automobile Ford a annoncé jeudi qu’il allait fermer ses usines en Inde. L’entreprise a expliqué qu’elle ne parvenait pas à être rentable alors que le marché automobile déçoit dans le pays.

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Faute de débouchés, Ford jette l’éponge et ne fabriquera plus de voiture en Inde. Une décision motivée, explique son directeur général, par « des années de pertes accumulées, une surcapacité persistante de l'industrie et l'absence de croissance ».

Au début des années 1990, Ford avait été parmi les premiers à parier sur le marché automobile indien. Mais le boom espéré n’est pas venu et les ventes se sont révélées décevantes. L’entreprise accuse 2 milliards de dollars de pertes, plombée par les lourdes taxes imposées par New Delhi sur les véhicules à essence.

Le « Make in India » a du plomb dans l'aile

Ford cessera notamment de produire les modèles Figo et Ecosport, très populaires en Inde. En conséquence, ses usines dans le Gujarat et le Tamil Nadu cesseront toute activité d’ici à 2022, privant de leur emploi quelque 4 000 salariés. Seuls certains modèles de luxes importés continueront à être vendus dans le pays.

En 2017, le géant General Motors avait pris la même décision. L’année dernière, le constructeur de motos Harley-Davidson quittait le marché, et l’entreprise Toyota avait déclaré qu’elle ne se développerait pas davantage en Inde en raison de tarifs trop élevés. Autant de départs qui viennent mettre à mal le « Make in India » (« Fabriqué en Inde »), cheval de bataille du Premier ministre Narendra Modi depuis son élection.

