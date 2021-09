États-Unis: la justice donne raison à Epic Games mais blanchit Apple d'accusations de monopole

L'éditeur du jeu Fortnite, Epic Games, et Apple se livrent une bataille judiciaire sans merci.

Dans le bras de fer entre Apple et Epic Games, qui a démarré l’année dernière, suivi d'un procès ouvert en mai dernier, la justice californienne a donné raison vendredi 10 septembre à l’éditeur du jeu vidéo Fortnite, mais elle a blanchi Apple des accusations de monopole. Le feuilleton judiciaire n’est peut-être pas arrivé à son terme : malgré sa « victoire », Epic Games veut faire appel de la décision.

Dans cette bataille entre Apple et Epic Games, il n’y a finalement pas de vainqueur sur toute la procédure. L’éditeur du jeu vidéo Fortnite reste donc déterminé à forcer le géant des technologies à faciliter la concurrence sur son magasin d’applications App Store, qui rapporte plus de 500 milliards de dollars par an.

Apple affirme ne toucher qu’une petite part de cette somme colossale, alors que cette entreprise prélève une commission de 30% sur les transactions via les applications de l'App Store. Certains développeurs bénéficient d'un taux réduit de 15%, notamment ceux qui ont des revenus annuels inférieurs à 1 million de dollars. Mais d'autres sociétés, comme Spotify et Netflix, n'offrent pas la possibilité de souscrire à leurs services depuis l'App Store et évitent ainsi la commission.

Apple a donc été blanchi des accusations de monopole, avec injonction au fabricant de l’iPhone de ne plus empêcher les éditeurs de communiquer directement avec leurs clients. Mais Epic Games compte faire appel, car selon l’éditeur de Fortnite, Apple pourra continuer d'imposer son système de paiement pour les achats réalisés directement dans son application.

