Médias: le milliardaire Daniel Kretinsky entre au capital de TF1

Daniel Kretinsky, en 2020 à Paris. AFP - JOEL SAGET

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Nouvelle acquisition pour le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, mardi 14 septembre. Il monte au capital de TF1, premier groupe privé de télévision en France, à hauteur de 5%. Une goutte d'eau pour certains, mais cela démontre l'appétit du milliardaire, inconnu il y a encore trois ans dans l'Hexagone, et pourtant de plus en plus présent.