Marks & Spencer va fermer plus de la moitié de ses magasins en France

En déclin depuis deux décennies, la chaîne britannique Marks & Spencer annonce la fermeture de 11 de ses 20 magasins implantés en France. Ses dirigeants mettent en avant des problèmes d’approvisionnement liés au Brexit.

Publicité Lire la suite

D'ici à la fin de l'année, Marks and Spencer va fermer plus de la moitié de ses points de vente, majoritairement situés à Paris. Les neuf magasins de la marque détenus par Lagardère Travel Retail, son partenaire en France, resteront en revanche ouverts et fonctionner normalement. Il s'agit des boutiques situées dans les aéroports, les gares et les stations de métro.

Le Brexit a été le coup de grâce pour la chaîne britannique. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a compliqué et rallongé les procédures d'exportations, et donc provoqué des difficultés d'approvisionnement, notamment de produits frais et réfrigérés, au point de les faire disparaître des rayons.

Déjà en difficulté depuis près de 20 ans, l'enseigne britannique qui emploie plus de 80 000 personnes avait supprimé 7 000 emplois l'année dernière. Ce plan de restructuration avait permis un rebond de ses ventes, mais il avait rapidement été balayé par la baisse de fréquentation de ses magasins en raison de la pandémie de Covid-19.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne