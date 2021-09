Climat: les promesses d'aide des pays riches toujours pas tenues, selon l'OCDE

À un mois et demi de la COP26 à Glasgow, l'OCDE constate que les pays du Nord n'ont pas tenu leurs engagements en matière d'aide financière aux pays du Sud pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique. REUTERS - PETER NICHOLLS

À un mois et demi de la COP26 à Glasgow, l'OCDE fait ce constat sur l'aide au climat pour les pays pauvres : en 2009 à Copenhague, les pays du Nord s'étaient engagés à porter à 100 milliards de dollars par an d’ici à 2020 l'assistance aux pays du Sud pour s'adapter aux impacts du changement climatique et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le compte n'y est pas.