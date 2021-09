France: procès en vue contre Deliveroo pour travail dissimulé

En France, Deliveroo et trois de ses anciens dirigeants sont cités à comparaître en mars 2022 devant la justice pour « travail dissimulé » sur la période 2015-2017. Des sources proches du dossier viennent de le révéler.

Le parquet soupçonne l'entreprise britannique d'avoir eu « recours à des milliers de travailleurs sous un prétendu statut indépendant via des contrats commerciaux », alors même que « ceux-ci étaient placés dans un lien de subordination juridique permanente à son égard ». C'est du moins le constat qu'avait fait l'Inspection du travail en 2017.

Quelques mois après ce procès-verbal, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire. Enquête dans le cadre de laquelle la justice a saisi à titre conservatoire trois millions d'euros sur le compte bancaire français de la société. Cette somme correspond à une partie des cotisations sociales que Deliveroo est soupçonné de ne pas avoir acquittées en 2015 et 2016.

Deliveroo commence à se défendre

Dans un communiqué, la marque au kangourou dit opérer en tant que « plateforme digitale de mise en relation ». Elle qualifie les livreurs de « prestataires indépendants » et assure travailler de « manière totalement transparente et dans le strict respect des dispositions légales ». Deliveroo souligne aussi qu'à ce stade, « toutes les décisions de justice rendues définitivement en France [lui] ont été favorables ».

Néanmoins, selon l'avocat de l'un des plaignants, l'entreprise avait dû faire évoluer ses relations avec ses livreurs suite notamment à des contentieux devant les prud'hommes.

Quoiqu’il en soit, le contexte n'est pas des plus favorables à Deliveroo. L’ubérisation, avec des travailleurs non-salariés, est de plus en plus contestée en justice. La semaine dernière, Uber a perdu une bataille judiciaire aux Pays-Bas. Un tribunal a considéré que les chauffeurs étaient bien sous contrat de travail.

Départ d'Espagne

En Grande-Bretagne, mis au pied du mur par la Cour suprême, le même Uber a décidé d'accorder à ses 70 000 chauffeurs un statut hybride de « travailleurs salariés ». Cela leur permettra de bénéficier du salaire minimum, de congés payés et de l'accès à un fonds de retraite. Une première mondiale pour la société américaine.

Un changement de statut que Deliveroo ne semble pas prêt à accepter en Espagne. Cet été, l'entreprise a annoncé son intention de quitter le pays, Madrid souhaitant obliger les applications de repas à domicile à salarier leurs livreurs.

En février, c'est la justice italienne qui a considéré que les livreurs de quatre plateformes n'étaient pas des auto-entrepreneurs ; elle leur a donné 90 jours pour modifier les contrats.

Des décisions disparates au cas par cas, donc, mais une harmonisation au sein de l'Union européenne n’est pas à exclure.

Résolution européenne

Les eurodéputés ont adopté le 16 septembre dernier une résolution appelant à renforcer les droits des travailleurs des plateformes numériques. Le texte propose un « renversement de la charge de la preuve ». En cas de litige, cela ne serait plus aux travailleurs de prouver la nature de leur relation avec l'entreprise, mais aux plateformes de prouver l’absence de relation de travail. Le nouveau cadre garantirait notamment aux travailleurs qui ne souhaitent pas être indépendants des cotisations à la Sécurité sociale. Le Parlement européen propose aussi de renforcer la transparence des algorithmes.

Rien ne garantit que ce vote ait un impact. Ce texte n'est pas contraignant, mais il a vocation à influencer une proposition législative de la Commission européenne attendue pour décembre.

Le modèle suscite également la controverse aux États-Unis. Un juge californien a récemment considéré que le référendum de novembre 2020, qui entérinait l'indépendance des chauffeurs d'application comme Uber ou Lyft, était inconstitutionnel et « inapplicable ».

