La crise d’Evergrande, géant chinois de l’immobilier, rend les marchés mondiaux fébriles

Ce mardi 21 septembre, le président du groupe immobilier chinois a assuré au personnel que l'entreprise « sortirait bientôt de sa période la plus sombre ». Une déclaration qui intervient au lendemain d’une journée de nervosité des marchés mondiaux, inquiets d’un possible défaut de paiement du géant immobilier chinois. Après la bourse de Hong Kong, les places financières européennes tentent de se remettre de leur chute de lundi.

Publicité Lire la suite

Malgré cette déclaration rassurante, les bourses restent fébriles. Les investisseurs attendent de voir si Evergrande a la capacité de régler cette semaine une partie des intérêts. Plombé par une dette colossale de près de 260 milliards d’euros, Evergrande a prévenu il y a une semaine qu'il pourrait ne pas honorer certaines des obligations envers ses créanciers. Ce qui rend également nerveux les marchés est le manque d’information de la part des autorités chinoises.

Le souvenir de Lehman Brothers plane

Elles n’ont toujours rien dit de ce qu’elles comptent faire de ce géant de l’immobilier. Les investisseurs craignent qu’une éventuelle chute du groupe ne provoque une onde de choc sur le marché du crédit en Chine et par effet domino dans le monde entier. Un scénario qui rappelle celui de la faillite de la banque américaine Lehman Brothers et le déclenchement de la crise mondiale de 2008. Mais pour les experts, le régime chinois n’a aucun intérêt à laisser tomber l’entreprise car sa chute aurait d’énormes conséquences sur le régime et sa stabilité sociale.

► À lire aussi : Le promoteur immobilier chinois Evergrande en chute libre à la Bourse

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne