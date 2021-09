Changement climatique: l'Australie refuse la sortie des énergies fossiles

Le Premier ministre australien Scott Morrison refuse de s'engager sur la sortie des énergies fossiles. Il parle d'intérêts économiques pour expliquer la position de son pays, l'un des plus réticents à lutter contre le changement climatique bien qu'il en subisse fortement les effets.

Malgré les appels aussi bien dans son pays qu’à l’étranger, le Premier ministre conservateur refuse d’adopter un calendrier de sortie des énergies fossiles. « Nous n'avons pas à le faire parce que le changement se fera de manière progressive », a-t-il expliqué.

Scott Morrison considère que l’exportation des matières fossiles est cruciale pour l’économie de son pays, la sauvegarde de l’emploi et pour préserver le niveau de vie des Australiens.

Son vice-Premier ministre, climatosceptique revendiqué, a exclu pour sa part d'engager l'Australie sur la voie d'une réduction à zéro des émissions nettes de CO2, sans garantie notamment que cela n'affecte pas l'emploi. « Nous voulons être sûr qu'il n'y ait pas de conséquences déraisonnables ou de perte d'emplois dans nos régions », a-t-il déclaré.

Un pays frappé par le changement climatique

Barnaby Joyce, dont le Parti national représente surtout les circonscriptions rurales, a fait valoir que les revenus des mines et des énergies fossiles étaient les principales exportations du pays. « Si nous renonçons à nos principales exportations, il faut accepter une baisse de notre niveau de vie », a-t-il affirmé.

L’Australie est en effet le premier exportateur mondial de charbon et un des plus gros exportateurs de gaz naturel liquéfié. Le gouvernement veut profiter de la forte hausse des prix des matières fossiles et d’une demande mondiale accrue pour remplir les caisses de l’État.

Une politique contradictoire, car le pays est frappé de plein fouet par le changement climatique. L’Australie subit ces dernières années de violents incendies, des sècheresses et des cyclones d’une rare intensité. Ce qui implique l’engagement d’importants moyens financiers pour faire face à ces catastrophes naturelles.

