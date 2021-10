Assurance-chômage en France: les nouvelles règles de calcul de l’allocation entrent en vigueur

Une partie de la réforme de l’assurance chômage entre en vigueur ce vendredi 1er octobre et l’Unédic estime que plus d’un million de chômeurs vont voir leur indemnité baisser de 17 % en moyenne, l’année prochaine.

En France, une partie de la réforme de l’assurance chômage entre en vigueur ce vendredi 1er octobre. Il s’agit du durcissement des règles de calcul de l’allocation chômage, pour les nouveaux inscrits à Pôle emploi ou ceux qui renouvellent leurs droits.

Publicité Lire la suite

L’objectif d’Emmanuel Macron est de « s’assurer qu’il n’est jamais plus rentable de ne pas travailler que de travailler » et faire des économies. Un changement qui a été retoqué deux fois par le Conseil d’État et qui est vivement contesté par les syndicats et les économistes.

Selon l’exécutif, le système actuel est plus favorable à ceux qui alternent des périodes de travail et d’inactivité qu’à ceux qui travaillent en continu. Le nouveau mode de calcul est donc censé équilibrer cela et favoriser l'embauche.

L’Unédic, l’organisme qui gère l’assurance-chômage, s’est penché sur la question. Il estime que plus d’un million de chômeurs vont voir leur indemnité baisser de 17 % en moyenne, l’année prochaine. En revanche, leur allocation durera 14 mois au lieu de 11 mois, soit trois mois de plus.

Vers une « une augmentation de la pauvreté des chômeurs »

Les syndicats dénoncent une mesure « ignoble pour les demandeurs d’emploi ». Une centaine d’économistes fustigent, dans une tribune publiée par le quotidien Le Monde, une réforme qui va diminuer « drastiquement le montant des allocations chômage », surtout pour ceux qui ne travaillent pas de façon continue. Ils seraient, disent-ils, obligés d’accepter n’importe quel emploi au plus vite, à bas salaire et aux mauvaises conditions de travail.

Pour les syndicats, le seul objectif du gouvernement est de faire plus de deux milliards d'euros d’économie au prix « d'une augmentation de la pauvreté des chômeurs ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne