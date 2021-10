États-Unis: la pénurie de semi-conducteurs fait chuter la production de General Motors

Si la demande est là, en particulier pour les nouvelles voitures et les pick-up, l'offre du constructeur automobile américain General Motors ne suit pas, faute d'un nombre suffisant de véhicules prisés des acheteurs.

Les ventes aux États-Unis de véhicules fabriqués par General Motors chute de 33% au troisième trimestre. Le constructeur automobile américain dénonce un manque de semi-conducteurs qui l'obligerait à réduire sa production.

La pénurie dure depuis des mois. À cause du manque de certains composants électroniques, et notamment de semi-conducteurs, le groupe basé à Détroit a dû suspendre la production sur certaines chaînes pendant plusieurs semaines, et parfois pendant des mois.

Sur le troisième trimestre, General Motors a écoulé près de 500 000 véhicules, soit 200 000 de moins par rapport à la même période de l'an dernier, pourtant marquée par la pandémie.

Toyota limite les dégâts

Chaque trimestre depuis le début de l'année le groupe américain accuse des baisses de production. Si la demande est là, l'offre ne suit pas faute d'un nombre suffisant de véhicules prisés des acheteurs. Sont fortement recherchées les nouvelles voitures et les pick-up.

Certains constructeurs parviennent toutefois à limiter les dégâts, à l'instar de Toyota. Le groupe japonais a vu ses ventes aux États-Unis progresser de 1,4%. Signe que la demande sous-jacente pour les véhicules reste solide.

