Le fonds American Industrial Partners prend le contrôle de la fonderie d'aluminium de Dunkerque

Aluminium Dunkerque, la plus grande fonderie d'aluminium d'Europe, tombe dans le giron de American Industrial Partners, un fonds d'investissement américain. L'usine de 590 salariés, détenue depuis 2018 par une filiale de l'empire Gupta, est donc reprise par l'un de ses créanciers. Bercy avalise cette opération, mais exige des garanties quant à la poursuite des activités de l'usine. Qui est donc ce nouveau propriétaire de la fonderie de Dunkerque ? Est-ce que ce montage financier permettra une issue positive pour le site suite à un défaut de paiement de son propriétaire ?

American Industrial Partners est un fonds d'investissement privé basé à New York, spécialisé dans le rachat de dettes des sociétés et dans l'amélioration de leurs systèmes de gestion. C'est aussi l'un des créanciers de l'empire du magnat de l'acier, le milliardaire anglo-indien Sanjeev Gupta, et de son conglomérat GFG Alliance.

C'est lui, ou plutôt sa filiale Liberty House Group, qui acquiert en 2018 la fonderie de Dunkerque et en est très fier. L'ancien fleuron de Pechiney est en effet une vraie pépite. Fondée en 1991, l'usine de 590 salariés produit 284.000 tonnes d'aluminium par an, pour un chiffre d'affaires de 560 millions d'euros. L'usine est profitable, même si elle traîne encore derrière elle une dette de son acquéreur.

Mais depuis mars dernier, l'empire Gupta se trouve en grande difficulté financière après la faillite de son plus grand bailleur de fonds. Depuis, GFG Alliance de Gupta peine à refinancer ses différentes filiales. Il vient de perdre contre l'un de ses créanciers, Americain Industrial Partners qui devient le nouveau patron d'Aluminium Dunkerque.

Les syndicats se disent désabusés face à ces montages à coups de crédits et demandent une stratégie industrielle à long terme pour leur usine.

