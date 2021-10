France: les professionnels du tourisme entrevoient «le bout du tunnel»

Une vue du salon Top Résa à Paris en 2013 (image d'illustration). AFP - ERIC PIERMONT

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après 18 mois de crise sanitaire, et une édition 2020 exclusivement numérique, les professionnels français du tourisme se retrouvent ce mardi 5 octobre à Paris, porte de Versailles, pour trois jours, pour l'IFTM Top Resa, l’un des plus grands salons professionnels du tourisme et des voyages.