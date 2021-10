Royaume-Uni: les entreprises grandement affectées par la pénurie de main-d’œuvre

Au Royaume-Uni, la pénurie de main-d’œuvre dans les transports routiers, l’agriculture ou encore l’hôtellerie, et d’ailleurs l’ensemble des secteurs de l’économie, met sous pression un grand nombre d’entreprises du pays. C’est ce que'a confirmé, lundi 4 octobre, une enquête du cabinet de conseil BDO.

Selon une enquête réalisée auprès de 500 entreprises britanniques de taille moyenne principalement, plus d’un quart d'entre elles confirment qu’elles ne peuvent pas fonctionner normalement à cause d’un manque criant de personnel.

Résultat, d'après le cabinet de conseil BDO, auteur de l'étude, certaines d’entre elles s’apprêtent à freiner leur production et à baisser leur offre de service. Leurs stocks vont de fait diminuer et elles auront aussi du mal à s’approvisionner.

D’autres entreprises comptent augmenter les prix pour maintenir leur offre. Une situation qui aura un impact important sur le pouvoir d’achat des consommateurs, à l’approche des achats de Noël. Les prix des produits alimentaires, des médicaments, des soins hospitaliers, grimperaient aussi.

La pandémie et le Brexit responsables

Parmi les entreprises interrogées, une centaine envisagent, elles, d’augmenter les salaires ou de proposer des avantages supplémentaires pour attirer de nouveaux employés.

40% d’entre elles affirment que la pandémie et le Brexit sont responsables de cette pénurie. Il n’y pas assez de Britanniques compétents dans leur domaine d’expertise et il est très compliqué d’embaucher de la main-d’œuvre étrangère. Le secteur du transport routier, des pubs et restaurants, et le monde hospitalier sont particulièrement sous pression.

La semaine dernière, Boris Johnson avait déjà autorisé plus de 10 000 visas pour renforcer le nombre de routiers européens afin d'acheminer le carburant jusqu'aux stations services et calmer l'inquiétude des Britanniques.

