Musique: le deal colossal de Tina Turner avec BMG

C'est un deal colossal. L'artiste et chanteuse américaine Tina Turner âgée de 81 ans, souvent appelée la « reine du rock and roll », a vendu ses droits musicaux à BMG pour un montant qui n'a pas été révélé. Le label (filiale du groupe international Bertelsmann) qualifie l’opération de « plus grande acquisition d’artiste jamais réalisée par la société ». Une tendance forte dans le monde de la musique où certaines stars revendent leur catalogue pour faire face à des ventes en berne.

Le moment ne pouvait pas mieux tomber pour Tina Turner qui sera intronisée au Rock and Roll Hall of Fame à la fin du mois d’octobre. Une carrière exceptionnelle, puisqu'à 81 ans, l'artiste est devenue l’une des plus vendues grâce à cinq albums de platine parmi ses dix albums studio, deux albums live, et cinq compilations qui se sont vendus à plus de 100 millions d'exemplaires. Pour BMG, l'acquisition d'une telle manne, avec des succès tels que « Simply the best », « What's love got to do with it » ou « Private dancer », permettra de toucher une audience plus jeune à travers le streaming et les réseaux sociaux.

Pas la première

Tina Turner n'est pas la première à céder ses droits d'auteur et son catalogue, De plus en plus de musiciens se défont de leurs titres, comme récemment Paul Simon, Neil Young ou encore Bob Dylan. Et les sommes atteignent parfois plusieurs centaines de millions de dollars.

Chute des recettes des concerts

Les raisons : la baisse des ventes d'enregistrements et la chute des recettes des concerts en raison de la pandémie. Les revenus issus du boom du streaming et des séries prennent de leur côté de plus en plus de valeur et sont devenus très convoités dans l’industrie musicale.

