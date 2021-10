Allemagne: Elon Musk inaugure le premier site européen de Tesla près de Berlin

Des milliers de personnes ont le privilège ce samedi de visiter la méga-usine de Tesla, près de Berlin. Le constructeur américain de voitures électriques organise une journée porte ouverte ce samedi, et le patron de l'entreprise Elon Musk, attendu dans l'après-midi, devrait accueillir en personne les visiteurs. Quelque 27000 personnes ont reçu une invitation pour visiter le site alors que l'usine qui n'a toujours pas reçu de permis de construire.

C'est une usine quasiment terminée que les heureux élus peuvent visiter ce samedi 9 octobre, rapporte notre correspondante à Berlin, Delphine Nerbollier. Un site immense puisqu'il occupe 300 hectares à Grünheide, à quelque 30 kilomètres de Berlin, dans le Brandebourg. Tesla pourra y construire jusqu'à 500 000 véhicules électriques par an et y embaucher 12 0000 personnes. Le constructeur américain prévoit aussi d'y implanter la plus grande usine de batteries électriques au monde...

Giga Berlin-Brandenburg Spaß-Party heute! — Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2021

Si ce n'est que ce site que les 27000 visiteurs du jour peuvent exceptionnellement visiter ce samedi n'a pas encore reçu de permis de construire... Telsa a commencé les travaux il y a deux ans grâce à une procédure exceptionnelle et elle attend encore les autorisations finales... La procédure a été ralentie pour des raisons environnementales : l'usine se trouve notamment près d'une grande nappe phréatique et les besoins en eau de la production de batteries inquiètent ; par ailleurs il a fallu déboiser 90 hectares de forêt au détriment d'espèces locales.

Pas de quoi toutefois décourager Elon Musk. Le patron de Tesla critique régulièrement la bureaucratie allemande mais table sur le lancement de la production d'ici la fin de l'année. Cette journée portes ouvertes sur ce qui sera la premier site européen de la firme américaine est pour lui un symbole et elle s'annonce comme un succès populaire. Face à la très forte demande, Tesla a du refuser l'entrée à des milliers de personnes.

